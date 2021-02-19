Не выдержало сердце: пациент с коронавирусом умер в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, скончался в Кузбассе. Теперь число случаев летального исхода составляет 551 человек.

- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Напомним, на утро 19 февраля врачи диагностировали коронавирус еще у 68 человек. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 достигло 31 103 человек. Выросло за минувшие сутки и число выздоровевших: еще 89 пациентов, у которых тесты на ковид ранее оказались положительными, вылечились от него. Таким образом, число выздоровевших с начала пандемии достигло 30 032 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 604 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1890 человек.