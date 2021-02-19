За сутки в Кузбассе оказалось больше выздоровевших, чем заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. Однако сегодня тех, кто выздоровел, оказалось больше.

На утро 19 февраля коронавирус подтвердился у 31 103 кузбассовцев. При этом за минувшие сутки стало известно всего о 68 заболевших. А вот число выздоровевших оказалось намного больше - 89 человек. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 30 032 человек.

Увы, увеличилось и число случаев с летальным исходом. На утро 19 февраля еще один человек, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался.

- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Таким образом, общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 551 человека.

Отметим также, что на сегодняшний день медицинскую помощь получают 520 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1705 человек.