В каких 19 городах и территориях Кузбасса выявлены новые случаи ковида Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 19 февраля медики региона выявили еще 68 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть из новых пациентов ковидариев живет в трех кузбасских городах.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 16, Междуреченск - 13, Новокузнецк - 13, Мыски - 6, Белово - 3, Осинники - 3, Анжеро-Судженск - 2, Березовский - 1, Калтан - 1, Киселевск - 1, Полысаево - 1, Прокопьевск - 1, Беловский МР - 1, Гурьевский МО - 1, Ижморский МО - 1, Кемеровский МО - 1, Промышленновский МО - 1, Тисульский МР - 1, Топкинский МО - 1, - сообщает оперштаб.

Отметим также, что за сутки изменились все данные по ситуации с коронавирусом. Так, теперь общее число заболевших составляет 31 103 человека. Выздоровевших - 30 032 человека, из которых за минувшие сутки тесты на ковид оказались отрицательными у 89.

Один из пациентов скончался. И теперь число случаев летального исхода составляет 551 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 520 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1705 человек.