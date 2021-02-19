Прокопчанин взял у друга Спутник и продал его Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летний житель Прокопьевска отнесся к чужой собственности как к своей, и теперь ему придется предстать перед судом.

Осенью 2020 года 20-летний житель Прокопьевска попросил у своего знакомого машину, чтобы ездить на работу в соседний города. Сосед согласился и доверил ему свой ВАЗ-21099 «Спутник». Молодой человек целый месяц ездил на работу на машине, а потом она сломалась. Причем заглохла прямо на проезжей части, и мужчине пришлось ловить попутку, чтобы отбуксировать ее в другое место. Вместо того, чтобы вместе с хозяином легковушки решить, как ее отремонтировать, прокопчанин пригнал ее в ближайший пункт приема и сдал на металлолом. За машину он выручил всего семь тысяч рублей.

Спустя некоторое время сосед решил забрать машину обратно, и лишь тогда выяснилось, что «Спутник» уже давно разобран на детали. Автовладелец обратился за помощью в полицию. Причиненный ущерб был оценен в 25 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Кемеровской области. - В настоящее время собранные следствием материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.