Президент России присвоил замначальника ГУ МВД Кузбасса новое звание. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2021 года заместителю начальника Главного управления МВД России по Кемервоской области Сергею Терехину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

В преддверии Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин подписал Указ присвоении воинских и специальных званий. Среди тех, кому присвоены звания, оказался полковник внутренней службы Сергей Терехин. Согласно Указу, ему присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, Сергей Терехин окончил Академию МВД России и с 1985 года служит в органах внутренних дел. Терехин начал службу с должности оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.

В 2019 году он был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Кемеровской области. Удостоен почетного звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».