Погода в Кузбассе на 20 февраля: штормовой ветер и сильный снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на 20 февраля: нас ожидают штормовой ветер, снежные заносы и температурные качели.

Так, воздух прогреется лишь до -15…-20 градусов, однако местами может быть немного теплее: до -7…-12. При этом синоптики прогнозируют снег – от небольшого до умеренного. На дорогах ожидается сильная гололедица и снежные заносы.

Также синоптики отмечают, что скорость северо-западного ветра может достигать 7-12 метров в секунду, а при порывах – до 18 метров в секунду. По югу в горах сильный снег метели, гололедица.

В Кемерове температура воздуха днем составит -16…-18 градусов.

Напомним, во время сильного ветра лучше всего находиться дома. Если же вы оказались в это время на улице, постарайтесь избегать недостроенных зданий, высоких деревьев. Личный автотранспорт лучше всего оставить под укрытием.