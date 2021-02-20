В Кузбассе закрыли обсерватор и открыли санаторий. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Во время пандемии санаторий «Борисовский» перепрофилировали под обсерватор. Сейчас обсерватор закрыт, а в санатории возвращается к привычному режиму работы.

Губернатор Сергей Цивилев побывал в санатории «Борисовский», что в Крапивинском округе. Во время пандемии санаторий работал как обсерватор, принял за это время более тысячи гостей. Теперь же он возвращается к привычному режиму работы.

- В учреждении смогли сохранить лечебную базу и коллектив, поэтому возвращение к обычному режиму работы не стало проблемой. Теперь здесь смогут проходить реабилитацию люди, переболевшие коронавирусом. Для того, чтобы поддержать и жителей Кузбасса, и местные санатории, мы решили дополнительно выделить 20 миллионов рублей из областного бюджета на субсидирование путевок для ветеранов, тружеников тыла и других льготных категорий граждан, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, что прежде, чем открывать санаторий для гостей, здесь провели все необходимые подготовительные работы. Все оборудование проверено центром стандартизации, а все постельные принадлежности – подушки, матрасы, одеяла, которые использовались в обсерваторе, утилизированы. Для гостей же уже подготовили новые комплекты. И с 1 марта уже состоятся первые заезды тех, кому необходимо подправить здоровье.