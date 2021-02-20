Глыба льда упала с крыши на автомобиль в Новокузнецке. ФОТО: инстаграм "ЧП ДТП Новокузнецк"

Очевидцы сняли на видео последствия чрезвычайного происшествия. Здесь на припаркованный возле дома автомобиль упала глыба льда.

Один из новокузнечан поделился кадрами видео, на котором запечатлены последствия ЧП. На автомобиль, припаркованный возле дома, упала глыба льда. ЧП произошло 19 февраля около 16.00 во дворе дома №14/3 по улице Климасенко. На кадрах видно, что упавшие с крыши куски льда пробили заднее стекло автомобиля.

«Приехала наша управляющая компания, лентой обтянули и все. А сосульки и лед так и оставили по всему дому на крыше», - пишет автор фото и видео, которые размещено в соцсетях.

Часть комментаторов выразили сочувствию владельцу автомобиля. Однако многие отметили, что в такую погоду не следовало оставлять машину прямо возле дома

«Надо головой подумать, что уже на улице весна и не надо ставить вплотную к домам, а потом управляющая компания виновата!» - пишут комментаторы.

«Дело не в том, поставил или нет, там вместо машины мог быть человек. УК обязаны производить сброс снега», - резюмирует один из подписчиков.