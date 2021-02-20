Ночные обнимашки со скидкой предлагает кемеровчанин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некий Иван из города Кемерово предлагает горожанам необычную услугу - услугу обнимателя. За это он выставляет ценник в пять тысяч рублей.

Объявление о необычной услуге мужчина разместил на популярном сайте бесплатных объявлений. Он признается, что случайно увидел объявление о предоставлении такой услуги в ленте Инстаграма, вот и решил попробовать сам. Свои услуги обнимателя Иван оценил в 5 тысяч рублей, однако он готов предоставить скидку некоторым категориям заказчиков.

Объятия способны творить чудеса - они дарят чувство уверенности, улучшают настроение и даже здоровье. А сейчас, весной, это особенно важно. И Иван готов подарить свои объятия - не безвозмездно, разумеется. В стоимость услуги включены сами объятия, причем их продолжительность будет зависеть от желания заказчика, а также выезд на дом к получателю услуги. Кемеровчанин отдаст предпочтение представительницам слабого пола. Временных ограничений автор объявления не ставит, а значит, он готов будет распахнуть объятия и днем, и ночью.

А пожилым людям, которые особенно остро нуждаются в тактильном проявлении заботы, мужчина предоставит скидку.