После мытья пола кемеровчанка попала в больницу. ФОТО: пресс-служба Кемеровской службы спасения.

Одна из жительниц Ленинского района города Кемерово решила помыть пол. Обычная работа по дому обернулась серьезной травмой для горожанки.

Вызывать спасателей пришлось жительнице Кемерова после того, как она решила помыть пол. Женщина спокойно занималась уборкой, когда неожиданно поскользнулась и упала, ударившись левой рукой. Женщине было очень больно, а буквально чрез несколько минут у нее начали опухать пальцы.

Кемеровчанка тут же сняла с руки обручальное кольцо, а потом попыталась снять другое кольцо, которое было надето на средний палец. Увы, палец уже настолько отек, что снять украшение не удалось. Тогда горожанка вызвала спасателей.

- Осмотрев руку, спасатели приняли решение перекусить колечко с помощью специальных инструментов. Вся работа заняла несколько минут, - сообщает исход спасательной операции пресс-служба Кемеровской службы спасения.

Предварительно, при падении женщина сломала кисть руки, пострадавшая была направлена в отделение травматологии.