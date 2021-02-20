Впервые с 5 сентября в Кузбассе никто не умер от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Впервые за пять с половиной месяцев в Кузбассе не зафиксировано ни одного нового случая летального исхода среди пациентов с коронавирусом.

В последний раз дни, когда не было зафиксировано ни одного случая смерти среди пациентов с коронавирусом, были в сентябре. Так, оперативный штаб сообщал, что 5 сентября в Новокузнецке скончался 87 мужчина, у которого на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он стал 53-им кузбассовцем, не сумевшим победить болезнь. Далее в течение двух дней – 6 и 7 сентября – не было ни одного случая летального исхода среди пациентов с коронавирусом.

А вот 8 сентября стало известно сразу о двух таких случаях, и с тех пор практически ежедневно умирали по 2-4 человека. 20 февраля стал первым днем, когда не зафиксировано ни одного нового случая смерти.

Напомним, за сутки в регионе заболели 69 человек, общее число заболевших достигло 31 172 человека. При этом 93 пациента выздоровели, и общее число избавившихся от недуга достигло 30 125 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 496 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1828 человек.