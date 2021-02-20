Воспитателей детсада из Новокузнецка заставили чистить снег с крыши. ФОТО: novokuznetsk.ru

Три женщины и мужчина, чистящие крышу от снега – без страховки! – были замечены на крыше одного из детсадов Новокузнецка. За столь экстремальный способ уборки заведующей детсада придется нести ответственность.

На крыше детского сада №188, что в Заводском районе, три женщины и мужчина чистили снег. Ни один из них при этом не использовал страховку. Автор фото задал вполне логичный вопрос: нормально ли то, что эту тяжелую работу выполняют женщины - об этом сообщает "Новокузнецк.ру".

Этим случаем заинтересовался Комитет образования и науки Новокузнецка.

- В ходе проверки установлено, что в детском саду № 188 работы по очистке кровли производили дворник и два младших воспитателя, - сообщили в комитете. – С исполняющей обязанности заведующей детского сада взята объяснительная. Женщине вынесено дисциплинарное взыскание.

Также в комитете отметили, что чистить кровлю должны только специально обученные работники, которые прошли необходимые инструктажи и имеют право работать на высоте. В настоящее время работа детсада взята на контроль.