Налетчик в панаме примотал новокузнечанку к стулу скотчем и забрал все деньги. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Два жителя Новокузнецка отправятся в колонии строгого и особо строгого режима за совершенные преступления. Мужчины ограбили офис компании, которая занимается алкоголем. При этом с собой у них было оружие.

Летом 2020 года два новокузнечанина, вооруживших пневматическим пистолетом, заявились в офис компании, специализирующейся на оптовой торговле алкоголем. Один из них остался на улице, чтобы следить за обстановкой. А второй зашел в офис, надев перед этим маску и панаму. Угрожая ножом, он забрал из сейфа почти 290 тысяч рублей, привязал работницу компании к стулу скотчем и скрылся.

Когда женщина смогла освободиться от пут, она обратилась в полицию. Стражам порядка удалось установить личности налетчиков. Один из них, 34-летний горожанин, ранее работал в фирме грузчиком-экспедитором. Он-то и предложил своему 32-летнему знакомому свой преступный план. После ограбления мужчины уехали в Тюмень. Деньги они потратили на развлечения и алкоголь

- Доказательства, собранные следствием, судом признаны достаточными для вынесения фигурантам обвинительного приговора. В качестве наказания им назначено семь лет колонии особого и семь лет шесть месяцев колонии строгого режимов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.