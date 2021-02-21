Погода в Кузбассе на 21 февраля 2021 года: будет по-зимнему тепло, но не везде Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Погода на 21 февраля: после холодной ночи придет относительное тепло. Правда, не во все районы региона.

После морозной ночи, когда температура воздуха опускалась до -34 градусов, в Кузбасс приходит новый день. Согласно прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до -13…-18 градусов. Местами ожидается до -7 градусов. День будет солнечным, однако на небо то и дело будут набегать тучки. Впрочем, вероятность осадков невелика. Кроме того, синоптики отмечают, что скорость юго-восточного ветра не превысит 6-11 метров в секунду.

В Кемерове дневная температура воздуха будет держаться в пределах -10...-12 градусов. В Новокузнецке – от -11 до -15 градусов.