Еще в одном кузбасском торговом центре открывается пункт вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже после праздников откроется еще один прививочный пункт, где можно будет поставить вакцину от коронавируса. об этом сообщает глава города Белово Алексей Курносов.

По словам мэра, прививочный пункт откроется на базе торгового центра «Сибирский городок», который известен жителям города как бывший гипермаркет «Палата». Здесь уже почти все готово для того, чтобы принимать пациентов – этом убедились Михаил Гордеев, координатор системы здравоохранения Белова, и главный эпидемиолог Кемеровской области. По словам Михаила Гордеева, специалистов устроило помещение: оно отвечает всем необходимым требованиям.

- Силами работников этого торгового центра там проводится ремонт, покраска. После этого зайдут мои медики, проведут дезинфекцию заключительную. И я думаю, что после праздников, ориентировочно 24–25 февраля, как мы будем готовы, мы начнем там вакцинировать, - отметил Михаил Гордеев.

Предварительно, пункт вакцинации будет работать с 12.00 до 19.00. Однако позже график работы может измениться – если так будет удобно горожанам.