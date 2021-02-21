От чего умер 42-летний кемеровчанин с коронавирусом

От чего умер 42-летний кмеровчанин с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки изменилась ситуация с коронавирусом в Кузассе. На одного человека выросло число умерших пациентов с коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на утро 21 февраля умер еще один кузбассовец, у которого ранее диагностировали коронавирус.

- У мужчины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени и иммунодефицита. Он проживал в Кемерове, - сообщает подробности случившегося оперативный штаб.

Теперь число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 552 человек.

Отметим также, что за минувшие сутки выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 31 239 человек. При этом еще выросло и число тех, кто поборол болезнь: еще 97 человек выздоровели и покинули больничные стены. Общее число выздоровевших – 30 222 человека.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1895 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.