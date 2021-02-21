В каком городе живет треть новых заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На утро 21 февраля еще 67 жителей Кузбасса заболели коронавирусом. В оперштабе назвали город-лидер по числу новых заболевших.

Как оказалось, больше весго больных с коронавирусом за минувшие сутки выявили в Кемерове - здесь диагноз подтвердился у 21 человека. При этом общее число заболевших достигло 6027 человек. В Кемеровском муниципальном округе – еще трое заболевших. Здесь общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 375 человек.

В Новокузнецке тесты на коронавирус оказались положительными у 11 человек, а в Новокузнецком районе – у двух. Общее число заболевших – 6648 и 472 человека соответственно.

В Междуреченске на больничной койке оказались девять человек с коронавирусом. Теперь здесь общее число заболевших с начала пандемии составляет 3451 человек.

В Анжеро-Судженске шесть новых заболевших, а общее число достигло 1167 человек.

В Мысках – пять новых заболевших. При этом с середины марта здесь коронавирус диагностирован у 816 человек.

В Белове ковидом за сутки заболели три человека, а общее число с середины марта достигло 1760 человек.

Также три человека заболели в Ленинске-Кузнецком, при этом общее число пациентов ковидария достигло 1320 человек.

В Чебулинском муниципальном округе два новых заболевших. Всего же за весь период пандемии здесь выявлен 51 случай COVID-19.

По одному новому пациенту в Тайге и Гурьевском муниципальном округе. Общее же число заболевших составляет 138 и 246 человек соответственно.