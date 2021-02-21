Квартиру с объемной росписью продают в Новокузнецке за 20 миллионов рублей. ФОТО: авито.ру

Огромную квартиру в самом центре Новокузнецка продают за 20 миллионов рублей. Одной из отличительных ее черт является объемная роспись.

На популярном сайте бесплатных объявлений продают квартиру. Она находится в новом 25-жтажном доме на 15-ом этаже, причем изначально это были две квартиры, которые впоследствии были соединены. Владелец отмечает, что возможно и автономное их использование.

Объемная роспись. ФОТО: авито.ру

Среди достоинств квартиры – современный интерьер, два совмещенных санузла – один с ванной-джакузи, а другой с мини-сауной, гардеробные, а также «шикарная бильярдная со своей мини кухней для отдыха и приема гостей, которая легко трансформируется в детскую». Кроме того, в гостиной и бильярдной – объемная художественная роспись, сделанная профессиональным художником.

Одна из спален. ФОТО: авито.ру

Владелец квартиры отмечает, что в шаговой доступности от дома – детские сады, гимназия №62, скверы Жукова и Ермакова, супермаркеты, фитнес-центры, ТРЦ. Проститься с огромной квартирой ее владелец готов за 20 миллионов рублей. При этом всю мебель, кухню и встроенную технику он оставит.