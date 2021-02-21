Три с половиной часа кемеровчане слушали, как за дверью убивают девушку

Кемеровчане под дверью несколько часов пытались спасти девушку от убийцы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О резонансном деле, которое сейчас рассматривается в суде Ленинского района областного центра, в социальных сетях рассказала защитница прав женщин Алена Попова.

По словам правозащитницы, убийца может получить слишком легкое наказание за свое преступление. Алена Попова рассказала, что 23-летняя девушка по имени Вера погибла от рук мужчины, с которым когда-то встречалась. Девушка училась на пятом курсе КузГТУ, была личностью творческой, неординарной. Встречалась с мужчиной, однако отношения у них не заладились. Тогда девушка решила расстаться с парнем. Она заехала к нему домой за вещами, однако экс-возлюбленный не захотел ее выпускать. Мужчина избивал девушку в течение трех с половиной часов. Она пыталась вырваться из квартиры, подбегала к дверям, но он оттаскивал ее обратно в комнату. Крики, звуки борьбы слышали соседи. Они все это время стучали в двери и звонили в полицию, а потом ломом вскрыли дверь.

Увы, было уже поздно. К тому моменту мужчина задушил девушку шнуром от утюга.

- Убийцу теперь судят не по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью» с наказанием до 20 лет лишения свободы, а по более легкой части статьи 105 УК РФ, - написала на своей странице в соцсетях Алена Попова. - В обвинении написали, что он всего лишь несколько раз ударил жертву и задушил. Так что убийца может получить небольшой срок, да еще выйти по УДО. Полицейские тоже могут избежать справедливого наказания и отделаться всего лишь штрафом за халатность.

Первое заседание по делу было назначено на 11 декабря, однако с тех пор несколько раз переносилось из-за неявки свидетелей. Очередне рассмотрение назначено на 24 февраля.