За пьяными новокузнечанами пристально следят сотрудники Госавтоинспекции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники городской Госавтоинспекции напомнили новокузнечанам о том, что за руль можно садиться только трезвыми. Иначе их привлекут к ответственности – и это в лучшем случае.

В Новокузнецке с 22 по 28 февраля проходит профилактическая операция «Нетрезвый водитель». В течение всего этого времени наряды ДПС будут дежурить на дорогах города. При этом экипажи будут максимально приближены к местам массового отдыха граждан.

Инспекторы ДПС напоминают, что даже «чуть-чуть» алкоголя – это уже много, ведь даже малая доза может заставить организм вести себя непредсказуемо. Также в городской Госавтоинспекции напомнили, что с начала года в Новокузнецке уже произошли четыре дорожно-транспортных происшествия с участием водителей в состоянии опьянения. А вот за то же время в 2020 году таких ДТП не было вовсе. Кроме того, 345 новокузнечан сели за руль, приняв перед этим на грудь. Все они были вовремя остановлены инспекторами.

- Госавтоинспекция Новокузнецка настоятельно не рекомендует повторять за ними. Опасно для жизни и здоровья, не только вашей, но и окружающих, отметили в отделе пропаганды новокузнецкой ГИБДД.