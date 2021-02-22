В Кемерове дети катались на привязанной к машине ватрушке. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Опасное развлечение придумал 49-летний кемеровчанин. Он решил покатать нескольких детей на ватрушке. Но не с горки, а по автодороге.

Мужчина – как он сам уверяет – по просьбе родственников привязал к своему автомобилю ватрушку, посадил на нее детей и поехал по дороге. При этом он ехал с небольшой скоростью. Впрочем, сама ватрушка была неуправляемой, и с полной уверенностью предсказать ее траекторию было невозможно.

Один из автолюбителей, который двигался по той же дороге навстречу кемеровчанину, запечатлел опасное развлечение на видео, а потом отправил его в дежурную часть ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу. Вскоре сотрудники полиции смогли установить владельца внедорожника и объяснили ему, насколько опасным может быть такое развлечение.

- В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили протокол о нарушении правил перевозки людей, которая влечет наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.