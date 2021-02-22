Кемеровчанку посадят в тюрьму из-за найденной банковской карты Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове перед судом предстанет 29-летняя девушка, которая нашла банковскую карту. Ее могут отправить в тюрьму на срок до шести лет.

- В ноябре 2020 года в дежурную часть отдела полиции обратилась 40-летняя кемеровчанка. Она сообщила, что с ее банковской карты, которая была утеряна накануне, неизвестные похитили около 10 000 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую, которой оказалась 29-летняя кемеровчанка. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Обвиняемая шла по улице и увидела банковскую карту. Девушка решила подобрать ее и проверить, можно ли без пин-кода расплачиваться в магазинах. Таким образом, она пользовалась найденной картой несколько дней. В настоящее время материалы уголовного дела уже направлены на рассмотрение в суд. Именно он решит, какое наказание назначить кемеровчанке