Лужи образовались на трассе до Шерегеша

Фото: press_atr / Instagram

Пользователи социальной сети опубликовали фотографии дороги, связывающую Таштагол и Шерегеш. На кадрах видно, что на асфальте образовались большие лужи.

Снимки появились в Instagram в воскресенье, 21 февраля. В комментариях люди пожаловались на то, что в связи с этим возникли проблемы для передвижения на транспорте. Очевидцы сообщают, что гололед стал причиной заторов на трассе.

В Таштагольском филиале «Автодора» пояснили ситуацию. Для расчистки дорожного полотна и отвода воды на участок автодороги Таштагол-Шерегеш была направлена техника. Специалисты также рассказали, почему возникла такая проблема.

- Предварительно причиной специалисты называют перемерзание водоотводных канав и повышение уровня подземных вод в результате недавнего дождя, - сообщили в «Автодоре».