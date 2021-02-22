На 200 тысяч рублей оштрафовали кузбассовца за продажу алкоголя Фото: Алексей ФОКИН

Жителя Кузбасса оштрафовали на 200 тысяч рублей за продажу алкоголя. У 33-летнего мужчины не было лицензии. Об это сообщили в Мариинском городском суде.

Кузбассовец покупал спирт в полимерных пятилитровых бутылках, а также в канистрах с этикетками «Этанол 95%». Уже из него он изготавливал товар на продажу в своем гараже. Он добавлял в спирт красители и ароматизаторы.

Чтобы оформить упаковку, молодой человек распечатывал этикетки и наклеивал их. У него была и собственная маркетинговая кампания: с помощью находящейся в автомобиле радиостанции он выходил в эфир, предлагая проезжающим вблизи Мариинска водителям грузовых автомобилей приобрести у него алкоголь.

- В его гараже было обнаружено и изъято около 2 тысяч литров незаконно хранящейся спиртсодержащей жидкости. Некоторая часть жидкости (27,5 литров) была разлита в стеклянные бутылки ёмкостью 0,5 литров с этикетками «BELUGA», а часть — в 5-литровые пластиковые бутылки с этикетками на крышках «Миндаль», «Клюква», «Шоколад», «Смородина» и «Классика». Также было изъято несколько десятков литров спиртсодержащей жидкости в канистрах с этикетками «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%». Общая стоимость изъятой спиртсодержащей жидкости составила более 800 тысяч рублей, что является крупным размером, - рассказал официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.