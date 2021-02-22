За 73 миллиона рублей построят дорогу в Кемерове Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство дороги кемеровская мэрия объявила тендер почти на 73 миллиона рублей. Подрядчика для выполнения работ ищут уже в третий раз. Два предыдущих аукциона признали несостоявшимися. За это время начальная цена контракта увеличилась с 71,3 до 72,9 миллиона рублей.

На сайте госзакупок появился документ «Выполнение работ по строительству объекта: «Ул. Институтская от пересечения с ул. Цимлянской до проспекта Кузбасского». Согласно проекту контракта, срок выполнения работ с 10 апреля по 30 ноября 2021 года. Кроме того, в документе предусматривается ответственность за дефекты, выявленные в процессе строительства, а также во время гарантийного срока. Заявки принимают до 2 марта.

Новая дорога должна соединить Кузбасский проспект и Сосновый бульвар. Это позволит разгрузить от пробок проспект Шахтеров. Также собираются благоустроить территорию. Здесь оборудуют ливневую канализацию, установят фонари, сделают тротуары, проведут озеленение.