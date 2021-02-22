Более 150 патрульных групп будут дежурить на водных объектах в Кузбассе Фото: Павел КЛОКОВ

В Кемеровской области на водных объектах будут дежурить более 150 патрульных групп. В регионе продолжается профилактическая акция «Безопасный лед».

Таким меры необходимы для того, чтобы вести усиленную работу по профилактике безопасного поведения на льду. Кроме того, в школах сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам отработают с детьми практические навыки по оказанию помощи людям, провалившимся под лед.

- Ежедневно группы патрулируют места подледного лова рыбы и участки водоемов, где высок риск провала людей и техники под лед. Во время патрулирований с населением проводятся беседы с вручением памяток, устанавливаются предупредительные знаки и информационные стенды. Во время общения с рыбаками немало внимания сотрудники МЧС России уделяют целесообразности нахождения на льду в непогоду и критериям определения прочности льда, — рассказали в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.