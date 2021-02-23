У 68 жителей Кузбасса на утро 23 февраля подтсвердился коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО

Сколько человек заболели коронавирусом за последние сутки в Кузбассе? Мы расскажем вам об этом.

Согласно данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился ее у 68 человек. Таким образом, общее число заболевших достигло 31 375 человек. Вместе с этим выросло и число тех, кто поборол недуг. Так, еще у 108 кузбассовцев за минувшие сутки тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Теперь общее число выздоровевших составляет 30 435 человек.

Кроме того, скончался еще один человек, у которого ранее выявили коронавирус. У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке. Теперь общее число случаев летального исхода достигло 553 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 387 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1835 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.