69-летний пациент с коронавирус умер в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в регионе скончался один человек с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по охране здоровья населения.

По данным штаба, у мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке. Теперь число умерших пациентов с коронавирусом достигло 553 человек.

Напомним, в общей сложности сейчас число пациентов, у которых с начала пандемии выявили коронавирус, достигло 31 375 человек, из них 68 – за минувшие сутки. Одновременно с этим 108 челорвек победили недуг на утро 23 февраля. Общее же число выздоровевших с начала пандемии достигло 30 435 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 387 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1835 человек.