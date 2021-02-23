Небо над Кемеровом снова «почернело» Фото: Мария КОЛОСОВА

В Кемерове вновь действует режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает комитет экологии и природных ресурсов Кузбасса.

В Кемерове вновь действует режим неблагоприятных метеоусловий, который многие называют «режимом черного неба». А это значит, погодные условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере. До конца действия этого режима промышленные предприятия обязаны снизить количество выбросов, чтобы не загрязнять атмосферу. Горожанам же рекомендуют пореже открывать окно и сократить время прогулок на свежем воздухе. Также стоит отказаться от занятий спортом на улице.

Как указано на сайте комитета экологии и природных ресурсов Кузбасса, режим неблагоприятных метеоусловий продлится до 18.00 23 февраля.