В новом ледовом дворце «Кузбасс» залили первый лед. ФОТО: vk.com, "ХК «Кузбасс»"

Новый ледовый дворец готов к приему спортсменов и гостей. Здесь впервые залили каток.

Видео с первым пробным катанием опубликовано в группе хоккейного клуба «Кузбасс» во «ВКонтакте». 23 февраля, в День защитника Отечества, здесь прошел первый пробный прокат кемеровских хоккеистов.

Ранее министр спорта Сергей Мяус сообщал, что к технической заливке в новом Дворце спорта приступят 23 февраля, однако работы начались несколько раньше, и к этой дате были уже завершены. Судя по кадрам, снятым хоккеистами, льдом они остались довольны.

Кроме того, в ледовом дворце чашу бассейна наполнили водой, и она также готова к приему гостей.

- Открытие ледового дворца «Кузбасс» запланировано на март 2021 года. Вместимость арены – 6000 мест. На ее лед при необходимости можно укладывать современный паркет и проводить матчи по другим видам спорта – баскетболу, волейболу, мини-футболу! – говорится в группе ХК «Кузбасс» в соцсетях.