Погода в Кузбассе на 24 февраля 2021 года: до +2 градусов и снег Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики рассказали, какая погода будет 24 февраля, в первый рабочий день на этой неделе.

Согласно прогнозам синоптиков, утро среды, 24 февраля, будет морозным. По северу региона ожидается средняя температура воздуха до -28 градусов, по югу – до -23. Местами же и вовсе похолодает до -33 градусов. Но уже днем температура воздуха в Кузбассе составит -8…-13 градусов. При этом по югу области ожидается +2…-3 градуса. В Кемерове же в течение дня столбики термометров будут держаться у отметок -9…-11 градусов.

Небо будет то и дело затягиваться облачками, местами пройдет небольшой снег. Скорость восточного ветра составит 7-12 метров в секунду.