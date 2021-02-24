Пять миллионов рублей потратят в Новокузнецке на бездомных животных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэрия Новокузнецка готова вложить почти пять миллионов рублей в отлов и содержание бездомных животных. Сейчас идет поиск подрядчика, готового взяться за это.

Сейчас управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства города Новокузнецка ищет компанию, которая займется проблемой бродячих животных. Из областного бюджета выделяется около пяти миллионов рублей на эти цели. Предполагается, что подрядчик за эту сумму на целый год возьмет на себя ответственность по отлову, транспортировке, осмотру и содержанию бездомных животных на 10-дневном карантине. Также компания займется кастрацией и чипированием хвостатых бродяг.

Отмечается, что уже чипированых животных вновь отпускают на волю - неподалеку от места, где их поймали. Исключение составят лишь случаи проявления немотивированной агрессии в отношении человека или других животных.

Заявки на аукцион принимаются с 20 февраля по 1 марта, а сам аукцион состоится 2 марта.