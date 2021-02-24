Поезд Новокузнецк – Санкт-Петербург задержался в пути из-за пожара Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд, следующий из Новокузнецка в Санкт-Петербург, задержался в пути и прибыл в пункт назначения с опозданием. Это произошло из-за пожара.

Чрезвычайное происшествие случилось на 1237-м километре перегона Чепца - Кез в Удмуртии. Здесь утром 23 февраля загорелся электровоз грузового поезда. Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги, возгорание произошло в одной из секций электровоза.

Из-за этого чрезвычайного происшествия ряд составов, включая и поезд, следовавший из Новокузнецка в Санкт-Петербург, были задержаны. В пункт назначения новокузнецкий состав прибыл с опозданием на 30 минут.

В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, пожарной безопасности.