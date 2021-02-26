Новокузнецкие врачи стали оперировать в 3D-очках. ФОТО: пресс-служба ГКБ №1

В Новокузнецкой городской клинической больнице врачи теперь проводят операции в 3D-очках. Благодаря современному оборудованию удалось усовершенствовать проведение хирургических операций.

В отличие от обычной лапароскопии, новокузнецкие врачи-урологи во время операций в специальных очках видят организм пациента изнутри в формате объемной картинки 3D. На смену двухмерной картинке пришла объемная.

- Очки-лупы, используемые врачами-урологами при операции, дают увеличение в 3,5 раза. С помощью оптических камер изображение разделяется на два кадра, очки-лупы преобразовывают получившийся формат в объемную картину. Врач четче видит область своей работы, может изучить проблемную зону в мельчайших подробностях, - сообщил глава города Сергей Кузнецов.

К слову, врачи уже провели 37 хирургических вмешательств с использованием этой технологии. Планируется, что в будущем операции по удалению почки, мочевого пузыря, пластические операции на мочеточниках будут выполняться эндоскопическим методом в трехмерном изображении.