Аферист похитил 140 тысяч рублей под предлогом оформления кредита кузбассовцу Фото: Александр ГЛУЗ

Полицейские Анжеро-Судженска разыскивают мошенника, похитившего у горожанина 140 тысяч рублей. Он украл деньги под предлогом выдачи кредита.

Потерпевший - 36-летний мужчина - увидел в интернете объявление о низкой процентной ставке по кредиту. Он сделал заявку, оставив свои контактные данные. Позже ему позвонил мошенник, который представился сотрудником банковской организации. Незнакомец сказал, что нужно оплатить расходы за улучшение кредитной истории, оформление документов и курьерскую доставку крупной денежной суммы.

- Потерпевший выполнил требование и перевел на указанные ему номера телефонов около 140 000 рублей. Когда аферист вновь позвонил потерпевшему и сообщил о необходимости оплаты других «банковских» услуг, тот заподозрил обман и сообщил о произошедшем в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Сейчас полицейские ищут подозреваемого. Также было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. За такое преступление мошеннику грозит до пяти лет тюрьмы.