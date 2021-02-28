В Кузбассе умер 32-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Кузбассе выросло число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

На утро 28 февраля в Кузбассе зафиксирован еще один случай смерти среди пациентов с коронавирусом.

-У мужчины 1988 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии бронхолегочной системы. Он проживал в Киселевске, - сообщает оперштаб региона.

Таким образом, общее число смертей достигло 557 человек.

Кроме того, еще у 72 кузбассовцев подтвердился COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 31 723 человека

Вместе с этим выросло и число тех, кто победил болезнь. На сегодняшний день число выздоровевших достигло 30 794 человек, о последних 76 выздоровевших стало известно на утро 28 февраля.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 372 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1594 человека.