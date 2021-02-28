Сколько кузбассовцев заболело коронавирусом на 28 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь изменилась. Выросло число как тех, кто одолел болезнь, так и заболевших и даже умерших.

На утро 28 февраля коронавирус подтвердился еще у 72 жителей Кузбасса. Теперь общее число тех, кто заболел с начала пандемии, достигло 31 723 человек. Вместе с этим выросло и число тех, кто одолел болезнь. За сутки еще у 76 человек тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Теперь общее число выздоровевших составляет 30 794 человека.

Кроме того, скончался один из жителей Кузбасса, у которых ранее подтвердился коронавирус. Теперь общее число умерших составляет 557 человек.

- У мужчины 1988 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии бронхолегочной системы. Он проживал в Киселевске, - сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 372 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1594 человека.