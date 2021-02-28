Пьяный подросток избил женщину в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

14-летний подросток за один вечер умудрился совершить два преступления. Теперь ему придется отвечать за это по всей строгости закона.

22 февраля 39-летняя жительница Новокузнецка шла по проспекту дружбы. Внезапно на нее набросился незнакомец – явно намного младше нее самой. Он ударил женщину в лицо, сбил ее с ног и, уже лежащую на земле, принялся избивать. Женщину спас товарищ напавшего: он оттащил его в сторону. Новокузнечанка тут же убежала и сообщила о случившемся в полицию. К слову, сообщение о нападении поступило в 23.25.

Личность напавшего удалось установить, а его самого – задержать. Выяснилось, что это – 14-летний подросток. На незнакомую ему женщину он напал будучи нетрезвым. Подростка в состоянии алкогольного опьянения доставили в медицинское учреждение, а в отношении его родителей составили протокол о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

- По факту причинения жительнице Новокузнецка телесных повреждений полицейские проводят проверку, устанавливается степень причиненного потерпевшей вреда здоровью. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Несовершеннолетний поставлен на профилактический учет в полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.