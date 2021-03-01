Студент в наушниках попал под поезд в Кемерове. ФОТО: УТ МВД России по СФО

На железной дороге в Кемерове получил травмы 18-летний молодой человек. Как оказалось, он просто не услышал приближения грузового поезда.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на воскресенье, 28 февраля. 18-летний студент одного из кемеровских вузов решил перейти железнодорожные пути на железнодорожном переезде на улице Коммунистической. Причем для этого он выбрал разрешенное место, но проигнорировал опущенный шлагбаум и запрещающий сигнал железнодорожного светофора. Более того, в этот момент он слушал музыку через наушники с телефона и попросту не услышал ни звука приближающегося поезда, ни сигналов, которые подавал ему машинист.

- Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому Федеральному округу. - Пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Медики диагностировали у него травмы головного мозга и позвоночника и провели экстренную операцию.

Транспортная полиция Кузбасса напоминает жителям региона о том, что переходить железнодорожные пути следует только в предназначенных для этого местах, обязательно ориентируясь на сигналы светофора. Недопустимо появление на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения, прослушивание музыки через наушники при переходе через железнодорожные пути.