Новый автовокзал открылся в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АКО

Долгожданное открытие здания автовокзала состоялось в городе Белово. Причем возвели его меньше, чем за год.

2 марта в 05.30 в городе Белово официально начал работу новый автовокзал. Современное здание, удобное и безопасное для пассажиров построили меньше, чем за год. Его конструкция способна выдержать землетрясения до восьми баллов. Внутри установлены автоматическая пожарная сигнализация, металлодетекторы и турникеты. Для того, чтобы пассажирам было комфортно в здании автовокзала, здесь разделили потоки входящх и выходящих пассажиров, обустроили комнату для матери и ребенка, сделали все, чтобы комфортно было и обычным пассажирам, и пассажирам с детьми, и маломобильным гражданам.

Обеспечивается разделение входящих и выходящих пассажиров. Есть лифт для маломобильных граждан, комната матери и ребенка для пассажиров с маленькими детьми. В холлах автовокзала установлены информационные электронные табло и стенды.

- Объект имеет большое значение не только для Белова, но и для трех соседних муниципалитетов. Вокзалом будут пользовать жители Беловского и Гурьевского районов, Краснобродского городского округа. У комплекса высокая пропускная способность – до трех тысяч пассажиров в сутки. Это важно, потому что уже этим летом на чемпионат России по триатлону в Белово приедут более тысячи спортсменов и болельщиков со всей страны, - отметил Сергей Цивилевю - Вопрос о строительстве автовокзала был решен после того, как объект включили в план подготовки к 300-летию региона. На его возведение было выделено 156 миллионов рублей из регионального бюджета.

Также губернатор отметил, что в рамках региональной транспортной реформы автопарк пассажирских автобусов города обновлен на 64 процента. В Беловское ГПАТП уже поступило более 100 современных комфортабельных автобусов пригородного и городского сообщения, еще шесть машин прибудут в ближайшее время.

Напомним, старое здание автовокзала 1975 года постройки было демонтировано в 2012 году, после того, как у него обрушилось перекрытие крыши. В течение всего этого времени кассы автовокзала находились в помещении подотдела железной дороги.