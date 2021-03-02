Кузбасским студентам выплатили стипендию после вмешательства прокуратуры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Добиваться получения положенной стипендии пришлось студентам из Кузбасса в прокуратуре. Впрочем, деньги не выплачивали студентам образовательных учреждений транспортного профиля еще в четырех регионах.

На защиту студентов встала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ее сотрудники выяснили, что студенты в Кемеровской, Новосбирской, Омской, Томской областях и в Красноярском крае из-за ненадлежащего финансового обеспечения деятельности организаций образования не получали академическую стипендию. Причем задолженность скопилась за два месяца и превысила 16 миллионов рублей. 6327 студента остались без стипендий за январь и февраль.

- В этой связи транспортными прокурорами (на правах районных) руководству учебных заведений внесены представления с требованием об устранении нарушений закона, погашении допущенной перед студентами задолженности, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отметим, что на данный момент, после прокурорского реагирования, все студенты получили стипендии в полном объеме.