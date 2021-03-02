Губернатор Кузбасса принимает участие в совещании Владимира Путина по вопросам развития угольной отрасли

Губернатор Кузбасса примет участие в совещании Владимира Путина по вопросам развития угольной отрасли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принимает участие в совещании президента Владимира Путина. В программе рабочей встречи - несколько важных вопросов.

Во вторник глава государства проводит совещание, на котором обсуждаются вопросы мировой конъюнктуры, диверсификации экономики угольных регионов, создания рабочих мест и рынка труда, транспортной логистики и др.

-Совещание чрезвычайно важное. Открытое будет вступительное слово Путина. Далее уже будет закрытая рабочая часть. Выступит вице-премьер Новак о текущей ситуации и долгосрочных перспективах развития угольной отрасли, - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во время совещания ожидается также доклад по вопросам развития железнодорожных перевозок угля, с которым выступит глава РЖД Олег Белозеров, выступление главы Минэкономразвития Максима Решетникова, посвященное долгосрочной модели развития угледобывающих регионов. О развитии угольной отрасли в Кузбассе расскажет глава региона Сергей Цивилев.