В Кузбассе организовали отлов собак только после нападения на ребенка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбассе отлов бродячих собак был организован только после нападения на ребенка. Нарушения в работе органов власти выявила прокуратура.

В феврале через социальные сети напуганными жителями была опубликована информация о том, что в селе Суслово в Мариинском районе собаки покусали 10-летнюю девочку. При этом указывалось, что случаи нападения животных не единичны.

По данному факту прокуратура Мариинска провела проверку, и специалисты установили, что администрация Сусловского сельского поселения не выполняла задачи по охране жизни и здоровья людей. В частности, жители не раз сообщали властям о беспризорных животных. И только после нападения на школьницу 10 февраля администрация поселения обратилась в администрацию Мариинского района по вопросу отлова собак в селе Суслово. После этого животные были отловлены.

- Прокурор города внес главе администрации Сусловского сельского поселения представление и потребовал устранить нарушения закона, оно находится на рассмотрении, - рассказали в прокуратуре Кузбасса. - Кроме того, материалы проверки по данному факту направлены в отдел МВД России по Мариинскому району для проведения доследственной проверки.