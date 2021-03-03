Президент Владимир Путин поручил увеличить экспорт угля из Кузбасса на восток

Президент поручил увеличить экспорт угля их Кузбасса на восток Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Президент Владимир Путин 2 марта провел совещание, посвященное вопросам развития угольной отрасли. Одним из направлений, которому глава государства поручил уделить внимание, стало увеличение экспорта угля из Кузбасса в восточном направлении.

В ходе рабочей встречи президент отметил, что сегодня большое внимание уделяется развитию Восточного полигона железных дорог. Следующим этапом работы в этом направлении должна стать разработка поквартальных планов расширения БАМа и Транссиба до 2024 года включительно.

- Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района - Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить - пускай это не то, о чем мы договаривались раньше, но согласен с Андреем Рэмовичем [Белоусовым], – как минимум плюс 30 процентов перевозок угля по сравнению с 2020 годом, - отметил президент.

Также Владимир Путин подчеркнул, что планы отгрузки для угольных компаний Кузбасса должны определяться по действующим понятным и прозрачным принципам.