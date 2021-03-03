Самые важные проекты социально-экономического развития Кузбасса назвал президент России. ФОТО: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития угольной отрасли особый акцент сделал на социально-экономическом развитии Кузбасса. Присутствовал на совещании и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Совещание происходило в формате видеоконференции. В ее ходе Владимир Путин распорядился утвердить программу социально-экономического развития региона. Он назвал объекты, которые должны быть включены в эту программу.

- Она должна включать инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, в развитие туризма. Сегодня говорили о Шерегеше. В том числе, конечно, имею в виду и это. Имею в виду и создание автодорожного обхода Кемерова и развитие курорта Шерегеш, как предлагалось сегодня, а также строительство социальных объектов, которое было отложено из-за пандемии коронавируса, - особенно отметил Владимир Путин.

Кроме того, в ближайшее время он поручил представить предложения для развития угледобывающей отрасли. По словам президента, она имеет жизненно важное значение для всей России, а не только для угольных регионов страны.