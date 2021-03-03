В Кемерове собака закрылась от хозяйки в квартире Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове собака закрылась от своей хозяйки в квартире. Чтобы попасть в помещение, женщине понадобилась помощь спасателей.

Жительница областного центра, проживающая в одной из многоэтажек по проспекту Ленинградскому, никак не ожидала, что из-за своего любимого питомца окажется на улице.

Как рассказали в Кемеровской службе спасения, к ним за помощью обратилась одна из местных жительниц. Женщина сообщила, что решила выйти в магазин, а дома оставила свою собаку. Однако, вернувшись назад, она не смогла попасть в квартиру - дверь оказалась заперта изнутри на защелку.

- Как выяснилось, овчарка, прыгая, подвинула щеколду. Спасатели при помощи специального инструмента обеспечили доступ в квартиру, - рассказали спасатели.

Всего за прошедшие сутки кемеровские спасатели выезжали на семь обращений горожан.