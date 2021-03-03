На мартовских праздниках в Кемерове изменится дорожное движение
Фото: Максим КИСЕЛЕВ
На предстоящих праздниках, приуроченных к Международному женскому дню, в Кемерове изменится схема дорожного движения. Об этом рассказали в администрации города.
Как уточнили в мэрии, 6 марта городской пассажирский транспорт будет работать по расписанию субботнего дня. А 7 и 8 марта - по расписанию воскресенья.
Кроме того, в праздничный понедельник будет отключено реверсивное регулирование по проспекту Советскому от проспекта Притомского до улицы Красной. Также в режим выходного дня будет переведена работа светофоров на следующих перекрестках:
- проспект Советский - проспект Октябрьский,
- проспект Советский - улица Мичурина;
- проспект Советский - улица Красная;
- проспект Советский - улица Кирова;
- проспект Советский - улица Кузбасская;,
- проспект Советский - проспект Кузнецкий;
- проспект Кузнецкий - улица Островского;
- Логовое шоссе - улица Суворова;
- проспект Химиков - бульвар Строителей;
- проспект Химиков - улица Волгоградская.