На мартовских праздниках в Кемерове изменится дорожное движение Фото: Максим КИСЕЛЕВ

На предстоящих праздниках, приуроченных к Международному женскому дню, в Кемерове изменится схема дорожного движения. Об этом рассказали в администрации города.

Как уточнили в мэрии, 6 марта городской пассажирский транспорт будет работать по расписанию субботнего дня. А 7 и 8 марта - по расписанию воскресенья.

Кроме того, в праздничный понедельник будет отключено реверсивное регулирование по проспекту Советскому от проспекта Притомского до улицы Красной. Также в режим выходного дня будет переведена работа светофоров на следующих перекрестках:

- проспект Советский - проспект Октябрьский,

- проспект Советский - улица Мичурина;

- проспект Советский - улица Красная;

- проспект Советский - улица Кирова;

- проспект Советский - улица Кузбасская;,

- проспект Советский - проспект Кузнецкий;

- проспект Кузнецкий - улица Островского;

- Логовое шоссе - улица Суворова;

- проспект Химиков - бульвар Строителей;

- проспект Химиков - улица Волгоградская.