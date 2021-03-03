В Кузбассе женщина обманула клиентов турфирмы на 2 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе женщина обманом завладела деньгами клиентов турфирмы, присвоив около 2 миллионов рублей. Пострадавшими по этому делу признаны 20 человек.

Одна из жительниц Новокузнецка, имея некий опыт работы в туристической индустрии, получила от знакомых предпринимателей предложение поработать в данной сфере. Официально 44-летняя горожанка трудоустроена не была, однако могла принимать заказы от желающих посетить Вьетнам, Таиланд или Турцию, а также бронировать для них туры.

Неприятный сюрприз отдыхающих ждал позже, когда они узнавали, что путешествие не состоится, так как туры не оплачены, а внесенные деньги присвоила сотрудница фирмы.

- Потерпевшими по уголовному делу признаны 20 человек. Общая сумма ущерба составила почти 2 миллиона рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.

Максимальное наказание, которое грозит новокузнечанке, - пять лет тюрьмы. Кроме того, потерпевшие обратились с исковыми требованиями о взыскании с фигурантки причиненного им ущерба в полном объеме.