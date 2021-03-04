Бывший президент ХК «Кузбасс» Андрей Сельский отметил 60-летний юбилей. Фото: ФХСМ России

Андрею Сельскому, который долгое время был бессменным президентом кемеровского клуба «Кузбасс» по хоккею с мячом, 3 марта исполнилось 60 лет. Именно при нем – и это помнят многие болельщики – команда добавилась высоких результатов.

Должность президента ХК «Кузбасс» Андрей Борисович занял в далеком 1997 году и возглавлял клуб до июля 2020 года. За эти два с лишним десятка лет кемеровчане смогли громко заявить о себе в национальном первенстве. Команда трижды становилась обладателем Кубка России – в 2001, 2003 и 2007 годах, а также 10 раз – призером чемпионата страны. При Андрее Сельском игроки «Кузбасса» периодически вызывались в состав сборной России и вносили весомый вклад в ее достижения на мировом поприще.

-Помимо этого, в Кузбассе по инициативе юбиляра регулярно организовывались различные соревнования всероссийского и регионального масштабов. В 2007 году в Кемерове был проведен XXVII Чемпионат мира среди мужских сборных, который многие по уровню организации называют одним из лучших в истории нашего вида спорта, - отмечают в Федерации хоккея с мячом России.

С 2001 по 2016 год Андрея Сельский занимал должность вице-президента Федерации хоккея с мячом России, с 2011 года является президентом Федерации хоккея с мячом Кузбасса. С сентября 2016 года — член Исполкома ФХМР.

Среди наград Андрея Борисовича – медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» и «60 лет Кемеровской области», почетный знак «Спортивная доблесть Кузбасса», медали «За служение Кузбассу» и «За честь и мужество», орден Кемеровской области «Доблесть Кузбасса», золотой знак «Кузбасс», медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса». Также он награжден Орденом Дружбы президентом России и является почетным гражданином Кемеровской области.

«Комсомольскую правду» - Кемерово» и Андрея Борисовича Сельского всегда связывали теплые отношения, он неоднократно был гостем в нашей редакции, открыто и честно общался с журналистами и звонившими нам читателями. С юбилей мы от всей души желаем ему новых профессиональных и личных побед!

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