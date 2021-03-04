У переболевших ковидом детей из Кузбасса появились проблемы со здоровьем. ФОТО: инстаграм Анны Цивилевой

Стало известно о последствиях перенесенного коронавируса для детей.

Во время онлайн-встречи с представителями здравоохранения Москвы, Кузбасса, общественных организаций и приглашенных экспертов обсуждался вопрос, как сказывается COVID-19 на здоровье детей, которые уже перенесли инфекцию. Как оказалось, далеко не для всех болезнь закончилась без последствий.

«Согласно статистике, в Кемеровской области 1352 ребенка перенесли ковид. Каждый десятый страдает от последствий серьезной болезни», - написала на своей странице в соцсетях председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.

Она отметила, что у детей может нарушиться работа иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, неврологической систем. Причем последствия могут проявиться и развиться спустя несколько недель после выздоровления и поразить одновременно несколько систем организма.

И те дети, кто перенес заболевание бессимптомно, и те, кто лежал в стационарах, должны проходить специальный мониторинг, получать консультации узких специалистов. В ближайшее время разработают комплексную стратегию, которая поможет контролировать состояние здоровье перенесших коронавирус детей.

- По итогам встречи договорились заключить соглашение между Министерством здравоохранения Кузбасса и благотворительным фондом «Под флагом добра» и начать работу в этом направлении, - отметила Анна Цивилева.